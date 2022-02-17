據大陸海外網引述港媒報導，香港衛生署衛生防護中心17日報告，香港新增新冠確診病例6116例，再刷新單日新高，其中6107例為本土病例。新增死亡病例24例。此外，還有6300例初步確診為陽性。

香港食物及衛生局副局長徐德義表示，香港第5波新冠疫情確診數超越過去兩年確診總和。香港電台報導，今日新增的6116例確診個案，當中9例屬境外輸入個案，其餘全部是本地感染，當中大部分疑涉及Omicron變異病毒。

香港醫管局總行政經理何婉霞說，當局即日開始更改社區隔離設施的出院準則，患者如果在檢測陽性7日後，沒有病徵及檢測為陰性，而家居許可的話，可安排出院回家。

據東網報導，香港新增確診個案中，其中3366人涉及變種病毒Omicron；35人懷疑感染Delta變種病毒，另有43個個案未知結果；其餘2672個樣由醫管局化驗。香港食物及衞生局指出，本波疫情逾萬宗個案，比2020及2021年總和更多，令防疫更加困難。醫管局正優先安排高風險人士入院，輕症則到社區隔離中心。