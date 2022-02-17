110學年度HBL高中籃球聯賽從2月13日起在新北市新莊體育館、板橋體育館進行男子組8強準決賽及女子組8強複賽，新莊體育館是國內兩個職籃聯盟的主場，16日P. League+新北國王隊簡祐哲、陳俊男及楊興治以學長身份，與代表新北市的泰山高中、南山高中、能仁家商及錦和高中球員相見歡，並分享籃球心得，高中體總也正式宣布，不只110學年，111學年8強賽階段仍會繼續在新北舉辦。

新北市擁有不少高中籃球名校，例如男子組最多7座冠軍紀錄的南山高中，連續17年進軍8強的能仁家商，還有挑戰連霸的泰山高中，今年首度站上甲級舞台就打進8強的錦和高中，曾幫助能仁奪得首冠、締造2連霸，且在高三獲選102學年度決賽MVP的簡祐哲，告訴學弟們想要成為職業球員心態不能急，「我也不是高一就打得到球的，是在勤奮的努力以及遵從教練的訓練、指示，在高三才有比較充足的機會，而機會來了就要好好把握，高中只有3年，不能留下遺憾。」

新北國王新秀陳俊男，當年抱持著成為職業球員的決心，從台南隻身來到北部就讀泰山高中，去年也見證學弟完成過去自己未完成的心願，一舉奪得校史HBL首冠，他鼓勵學弟們跟他一樣，抱持著破釜沉舟的心態，未來能夠毫無畏懼地挑戰職籃。

HBL 100學年度決賽MVP楊興治，當年與南山高中教練許時清教練一同舉起執教首冠，9年後，他在許時清的鼓勵下，努力復健擺脫傷勢陰影，相隔一年重拾籃球在新北國王復出，他也搞笑地要學弟們「相信教練就對了」，並喊話看好母校今年再度封王。

高中體總表示，這次8強循環賽比賽場地，是經過總會與相關單位協商才在新莊、板橋兩地進行，高中體總特別感謝PLG執行長陳建州執行長及T1聯盟秘書長張運智，為了高中選手的舞台排除萬難，將例行賽場次調整至外縣市進行，展現對學生運動的支持，同時感謝新北國王董事長王文祥及中國信託育樂公司董事長陳國恩的支持與配合，也感謝新北市政府體育處同意租借新莊體育館及板橋體育館，使HBL 8強賽事不只本屆賽季，111學年賽事一樣會在新北進行8強賽階段。

陳俊男與泰山高中學弟分享成為職業球員的經驗。（新北國王提供）

簡祐哲與能仁學弟分享經驗。（新北國王提供）