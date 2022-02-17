歐股周四早市微弱走高。空中巴士、開雲(Kering)和德國商業銀行(Commerzbank)的強勁財報，提升了市場風險偏好，並協助抵銷了投資人對於烏克蘭東部新一波緊張情勢的擔憂。
周四泛歐Stoxx 600指數漲0.21點或0.04%，為467.98點，維持了連續第三個交易日上漲的走勢。
法國奢侈品集團開雲升5.4%。該集團公布第四季銷售成長優於預期；由於該集團大力行銷投入和100周年慶活動推動下，旗下明星品牌Gucci成長優異，推進集團整體業績表現。
LVMH集團和愛馬仕的股價均上漲超過1%。
空中巴士漲1.2%；該全球第二大客機製造商預計今年將交貨720架噴射客機，獲利也會提高。
然而整體股市漲幅也受到烏克蘭新一波緊張情勢的影響。俄羅斯媒體報導，烏克蘭東部部分反叛區域受到烏克蘭政府軍的迫擊砲襲擊，消息使全球股市震盪，但烏克蘭否認該報導；然而避險資產的黃金和政府債券也獲得提振。
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