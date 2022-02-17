橋頭科學園區發展在即，看好高雄的航太產業發展，富騰國際實業股份有限公司申請在南科橋科園區投資設立，投資金額為新台幣2億元，提供特殊合金鋼材於航太、電子領域及軍用等級的艤裝水密門等產品，並響應國艦國造。

南科管理局說，科技部南部科學園區管理局轄下台南園區、高雄園區及橋頭園區今年至2月17日止，總計引進7家廠商，累計投資金額約為49.66億元，園區有效核准廠商家數為259家，此次通過核准入區投資申請案有富騰國際與采威國際資訊股份有限公司。

富騰國際的技術為其公司自主研發，其團隊成員在特殊金屬加工產業具有多年實務與管理經驗，具有專業的特殊金屬材料知識、施工設計以及技術應用的專有技術；特殊合金鋼材於航太及電子領域之加工、製造及製程解決方案可配合相關產業發展而研發相對應的金屬零組件，搭配橋科園區發展航太、半導體產業鏈之趨勢，預期將提升國內應用產業的全球競爭力與創新價值。

至於采威國際申請在南科橋頭園區投資設立南科分公司，投資金額為4億元，主要產品為「雲端智慧應用整合平台及相關應用服務」。