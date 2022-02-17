推動減碳、減少汙染，台中市政府交通局大力推行降低老舊柴油公車廢氣排放，同時鼓勵客運業者汰換老舊公車為電動公車，交通局指出，截至1月底，台中市電動公車數量已達197輛、位居全國第一，近日又爭取中央核定補助經費，將有69輛老舊公車可汰換為電動公車。

交通局長葉昭甫表示，電動公車行駛時平穩度高且較舒適，且其能源使用率高、不製造空氣汙染，可減少溫室效應、行駛時較無噪音，也因此，民眾對於電動公車的接受度高，市府也鼓勵客運業者加速將老舊公車汰換為電動公車，並加入中央推動的電動大客車補助計畫。

交通局表示，目前台中市電動公車數量有197輛，台中市今年上半年預計有18輛新領照的電動公車將上線服務，最近市府又爭取中央核定，將補助69輛電動公車汰換經費，預計台中市電動公車數量將可朝290輛的目標邁進。

葉昭甫強調，這次獲補助汰換的公車路線包括89路、245路、304路、323路、365路，以及巨業客運新闢的沙鹿到靜宜大學路線；這些路線行經多所學校、醫院及台中市各重要幹道，盼藉此提升公車服務品質。

而為提升電動公車識別度，葉昭甫也指出，市府未來將統一電動公車的識別圖樣，包括車頭與車尾將設計「白底綠閃電」圖案，透過顏色與圖形呈現能源、環保概念；此外，「台中市即時公車動態資訊」網頁與「台中公車APP」的即時到站資訊，也都特別標註路線為電動公車，藉以鼓勵民眾優先選搭電動公車。