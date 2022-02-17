新加坡17日（周四）公布，1月非石油出口成長優於預期，主要受惠於多項商品輸出大幅增長，以及來自中國、美國、歐盟等主要貿易夥伴的旺盛需求。

星國1月非石油出口較前一年同期增長17.6％，超出市場預期的14.6％。去年12月非石油出口年增18.4％。

與前一月相比，1月非石油出口經季調月增5.0％，增幅高於12月的2.6％。

上月電子產品出口較去年同期大幅躍升14.0％，高於前一月的13.6％。至於非電子產品部分，1月出口年增18.6％，略低於去年12月的19.9％。

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