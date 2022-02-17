隨著烏克蘭緊張局勢升級，美國及其他西方國家試圖尋求外交對話為危機降溫，但是美國智庫與專家認為，外界對中共藉機武力攻台的擔憂日益增加，拜登不應被烏克蘭情勢干擾而分心，因為台灣比烏克蘭更為重要。

《美國之音》報導，美國務卿布林肯在烏克蘭危機時刻依然按計劃訪問澳大利亞，一方面是為強調美國的亞洲政策不因歐洲局勢受到阻礙，另一方面則是與美國如何回應在其他地區發生的危機有關。曾指揮駐歐美軍的退役陸軍中將本．霍奇斯(Ben Hodges)表示，如果美國和盟友及夥伴集合起來還是不能遏俄國再次進攻烏克蘭，那麼中共就會對美國就台灣或南海所說的任何話都不當回事。

白宮國安會中國、台灣事務資深主任蘿拉·羅森伯格(Laura Rosenberger)星期二(2月15日)說，最重要的是強調台灣海峽的和平穩定對美國、台灣與其他國家都非常重要。台灣不僅是半導體的主要供應來源，也是美國的重要交易夥伴，這也是為什麼日本、韓國、澳大利亞及歐洲各國前所未有地發表維持台海和平穩定重要性的聲明。

報導說，前美國防部官員埃爾布里奇·科爾比(Elbridge Colby)及斯坦福大學國際研究所研究員梅惠琳(Oriana Skylar Mastro)在媒體上呼籲，拜登政府不要被烏克蘭危機分心，派更多駐軍或將有限的資源用於對俄羅斯侵略烏克蘭的回應將是一個「嚴重錯誤」。美國應該遵守對北約的防衛承諾，但必須節約重要資源用來應對亞洲的戰爭，尤其是台灣。「直白的說，台灣要比烏克蘭更為重要」，而且歐洲的盟友應對俄羅斯的能力比亞洲盟友應對中國的能力更好，不能因美國為烏克蘭分心而讓中國以為有入侵台灣的機會。

美國眾議院軍事委員會副主席盧裡亞(Elaine Luria)星期一在智庫2049專案研究所的活動中表示，她還在等待拜登政府公佈新的國防戰略報告，目前美國的國防戰略說，美國有能力同時應對和威懾不同地區發生的危機，不過她認為美國必須將太平洋列為優先。

前美國國防部官員卜大年(Dan Blumenthal)上個月在美國企業研究所(AEI的視頻討論中說，他對烏克蘭情勢感到悲觀，尤其在美國對台灣安全沒有政治承諾的情況下，中國可以很容易利用這個機會啟動台海危機。中國會以戰爭相威脅，讓美國與他們進行某種談判，並施壓美國迫使台灣接受其政治條件，而台灣將別無選擇。

此外，報導還指出，美國對中國在烏克蘭問題上「暗中支持」俄羅斯表示擔憂和警惕，國防部發言人約翰．科比(John Kirby)說，中俄共同聲明顯示中國已經決定在歐洲局勢方面與俄羅斯站在一起，中國的支持進一步損害了歐洲安全局勢的穩定。