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台南市永康區奇美醫院旁的陸橋每到尖峰時間總會塞車，而網路上流傳一部影片，一輛重機騎士見上橋路段無車，便加速向前駛，豈料慘撞上前方的轎車尾巴，騎士連人帶車慘摔在馬路上。而完整車禍影片曝光不到一天便吸引34萬人觀看，引起網友熱議。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」今（17日）上傳一隻車禍影片，地點為台南市永康區，一輛紅牌重機自平面道路駛上奇美醫院旁的陸橋，而影片中先是響起引擎加速聲，接著就看到重機快速衝下陸橋，下秒隨即爆出「碰！」的巨響。

下段畫面中可見，該輛搶快的紅牌重機慘撞上前方的Mazad白色轎車尾巴，機車撞車後，騎士與人車均摔倒在地面，騎士則面露痛苦的癱倒在地上站不起來。

而車禍事發地點鄰近奇美醫院，記錄下此次車禍的騎士，也在影片打上幽默標註，「你終究要進奇美的，怎麼不一開始就進？」影片曝光不到24小時，截至發稿時間已迅速累積34萬觀看次數，不少網友看傻回應，「奇美陸橋敢騎那麼快也是挺佩服的.....」、「視線有死角敢催也是滿有勇氣的」、「衝過羊群的時候很帥，躺地的時候我就笑出來了，這人真的是個活三寶」、「看了整個舒服，感謝板大」。

也有網友認為，記錄下車禍的車主很善心，主動停車並提供影片給遭撞的Mazda車主，「真的要給拍攝者一個鼓勵，謝謝你提供影片給馬自達車主，社會上需要你這樣的人士」、「這影片的提供者根本是馬路守護神，他的大願就是不停拍攝，直到馬路上所有猴子跟三寶都從這世上驅逐出去為止，太感動了」、「真心希望多一些這種好人，還擔心汽車車主被坑」。