在全球部分地區擴散的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron亞型變異株BA.2，疑似在日本東京都內出現首起社區傳播。

日本富士新聞網、日本放送協會（NHK）報導，BA.2傳染力看似比日本境內主流的Omicron變異株來得強，日本專家憂慮接下來將在日本境內擴大。

東京都政府表示，經過東京都研究機構等單位進行基因定序，得知有7名患者感染BA.2；7人中有2人未曾跟具海外旅遊史的人接觸，讓東京都政府研判出現第一起BA.2社區傳播。

另外，東京都政府專家會議上，也討論到最近一週平均每天新增確診病例數，雖然已從前一週的1萬7686例降到1萬4564例，但只要人際接觸增加的話，新增確診病例仍有反彈風險。

東京都並非BA.2在日本現蹤首例，山梨縣及廣島縣稍早都在轄內確認BA.2確診病例。截至今年1月30日止，日本境內共發現47例BA.2確診病例。