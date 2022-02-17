陳淑芳受訪聽到巴戈瞬間淚崩。（粘耿豪攝）

陳淑芳聽到巴戈瞬間淚崩到一旁拭淚。（粘耿豪攝）

金馬影后陳淑芳帶著劇中兒子游安順及長孫女黃瑄出席三立新8點檔《一家團圓》卡司發布會。（粘耿豪攝）

金馬影后陳淑芳帶著劇中兒子游安順及長孫女黃瑄出席三立新8點檔《一家團圓》卡司發布會。（粘耿豪攝）

金馬影后陳淑芳帶著劇中兒子游安順及長孫女黃瑄出席三立新8點檔《一家團圓》卡司發布會。（粘耿豪攝）

資深藝人巴戈胰臟癌病逝享壽67歲 晚鄒美儀20年壽終《雙星報喜》天上重聚

三立最新八點台劇《一家團圓》17日舉辦卡司發布記者會，金馬影后陳淑芳帶著劇中兒子游安順及長孫女黃瑄出席，3人這次都是回娘家演出。陳淑芳被問到昨病逝的巴戈時一度悲從中來哭了，中斷訪問。她後來表示，最近走的藝人除了明金成導演之外，她都合作過，曾和小鬼拍《角頭》，陳松勇則是好朋友，演過兒子又演過老公，他走前一周，國家電影中心因為她要訪問巴戈，巴戈當時住院，還說「不要緊一周就出院」，「結果回家不到一天又進去，我就知道不行了。」對生死看得很開的她說：「所以我就是天天開心、整天肖肖（笑）。開心就好！」

83歲的陳淑芳透露11日去打完第三劑新冠肺炎疫苗，完全沒有副作用，還被衛福部長陳時中請去拍宣導影片做公益。被問身體狀況，她透露從來不曾做過健康檢查，這些年除了去台大醫院打疫苗，幾乎沒有進過醫院，平常連感冒去診所也沒有，生平第一次進醫院是去看媽媽，自此很討厭醫院消毒水的味道，覺得到處是病人。她提到自己的生命觀，「我的生命只有3天，昨天很開心，今天要過得比昨天更開心，因為今天閉上眼睛不知道明天會不會再張開。生命是無常的，但我不怕死，這條路是一定要走的，但要死得漂亮、走得好看！」

她感嘆這一年很多好朋友都走了，很多人問她要去送最後一程嗎？「我不要！去幹嘛？心裡祝福就好。常爸(常楓)是我從學校出來第一部戲合作的對象，我飾演小宮女。前三年才跟他一起過生日，雖然捨不得，但包括常爸，我都沒去殯儀館送別任何一個朋友。默默在家祝福、想念就好，去那幹嘛？」

陳淑芳上次拍攝8點檔已經是3年前，她坦言體力上有差一點，但是一進到攝影棚化妝間，她就活力來了，「他們有時要拿椅子給我坐，我說不要！我沒有特權！」游安順說，有次拍到凌晨3、4點，他已經忍不住打瞌睡，「淑芳阿姨卻還精神奕奕，還拿藥（維他命）給我吃！」陳淑芳則透露自己生活規律，保養身體方法就是早上喝自己打的果汁，外加兩顆水煮蛋及栗子地瓜，中午會吃很飽，晚餐不吃，或是只吃菜不吃飯。

陳淑芳覺得這次拍8點台劇就像是上班，在劇組她活力十足，永遠說自己是38歲，「我80歲以前不是這樣三八，之後這麼三八是希望跟年輕人靠近一點，因為跟我同輩的人很多都走了，要盡量跟小朋友拉攏、盡量三八一點，如果講83歲好老，人家不敢接近我，所以我就講我38歲！」而且她特別喜歡和劇中的孫女們湊在一起聊天，從中得到許多快樂。黃瑄就說：「跟阿姨拍戲她永遠最早到。」

游安順在劇裡擁有四千金，像住在女生宿舍，戲外的她為了孩子就讀森林小學，已搬去宜蘭半年，劇組開鏡後每周一次劇組至宜蘭市區出外景，他老婆就會至現場探班，還帶著一堆點心前往，盡地主之誼，而搬到宜蘭唯一要注意就是抓緊通勤往返時間，有時拍戲到半夜，收工會順道載劇中老婆林嘉俐回家，讓媽媽陳淑芳在一旁吃醋說：「從沒載過我！」這次劇中媽媽、和4個女兒都是美女，游安順還開玩笑自嘲：「DNA有問題！」

黃瑄說起劇中大姊角色，坦言「我在家也是老大，跟媽媽比較親，我爸比較傳統，生活中沒說過一次我愛你，但家人就是永遠都會在。」黃瑄也提到近來終於跟因為疫情已經分開近兩年的老公重聚、一起過年，從新加坡來台的老公和3歲半兒子終於能相聚培養父子感情，但老公對兒子來說就像「最熟悉的陌生人」，「我兒子終於認識他爸爸全身長什麼樣子，因為之前只透過視訊看到大頭照」，兒子至今還不願跟爸爸睡在一起、也不願意親他，但他們兩個現在就是玩在一起，他可以陪兒子吃飯吃一個半小時，「我想說算了，他們開心就好，我在拍戲就是他們父子好好建立感情」，老公預計三月初又要回新加坡。

黃瑄也提到婆婆大概去年11月確診，親戚也一大堆人確診，但新加坡就是跟病毒共存，「我那時跟老公聊天，他講一句話就咳個七、八聲，他快篩說沒有，做PCR還好也沒有，這次剛好在台灣談了業務，就順勢回台灣過年，不然真的太久沒見了」。

《一家團圓》劇情講述一家看似平凡無奇的湯圓店，有著全里最雞婆的阿嬤、熱情的老闆夫妻與四個女兒，每次接到電話來報喜，雞婆的一家人總是會使命必達的滾出一顆顆飽滿的湯圓來，這家湯圓店意外成了街頭巷尾祈求「一家團圓」的聖地。演員陣容網羅了陳淑芳、游安順、林嘉俐、張鳳書、翁家明、陳冠霖、李燕、張瓊姿、江宏恩、楊麗音、陳慕義、何如芸等。