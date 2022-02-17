2022北京冬奧會自2月4日開幕後，半個月的賽程已接近尾聲，本週日2月20日將舉行閉幕式。冬奧開閉幕式總導演張藝謀表示，「這次比較好的是鳥巢沒有承擔比賽，跟2008年不一樣，這次只是負責4個儀式。」這可以讓他專心、專注地完成北京冬奧會、北京冬殘奧會開閉幕式工作。

「閉幕式工作已經開始了，很希望在開幕式之後給大家呈現一個快樂的閉幕式。」張藝謀表示，運動員是主人，閉幕式更多的是服務於運動員，希望運動員最後能有一種快樂、圓滿，跟大家依依惜別的心情。

張藝謀透露，北京冬奧會閉幕式上會呈現一個「雙奧瞬間」，「鳥巢是唯一的『雙奧』開閉幕式場館，我們希望在閉幕式上有一個瞬間，展現『雙奧』的特點，呈現出穿越歷史、打通瞬間的感覺，希望這個瞬間會成為一個亮點。」

★冬奧閉幕後馬上啟動冬殘奧轉換期工作

2月16日，在北京冬奧會「轉播及數位媒體數據」主題發布會上，北京冬奧組委新聞發言人趙衛東表示，北京冬奧會將於2月20日閉幕，在冬奧會閉幕之後，馬上就要啟動北京冬殘奧會的轉換期工作，主要是在場館設施、競賽組織、賽事服務、景觀標識、官網矩陣等方面進行轉換，這需要在短短的十幾天時間之內完成，根據冬殘奧會賽事運行的需要進行調整和優化，滿足冬殘奧會的需求。

趙衛東表示，北京冬奧組委在成立之初，就確定了兩個奧運同步籌辦的工作原則，在場館建設、賽事組織、賽事服務和宣傳文化方面，同步推進冬殘奧會的相關工作，確保「兩個奧運，同樣精彩」。

為了推進場館層面同步做好冬殘奧會籌辦工作，在所有的冬殘奧項目競賽場館團隊，包括三個冬殘奧村等主要的非競賽場館團隊，配備了專職的殘奧整合經理和無障礙協調經理，負責場館運行工作中冬殘奧籌辦工作任務的協調和落實，確保以同樣的運行水平和服務標准做好冬殘奧會的相關工作。

發布會上，北京冬奧組委疫情防控辦公室副主任黃春介紹了冬殘奧會轉換期防疫政策安排情況。

「在冬奧會期間，按照防疫手冊制定的防疫措施都是行之有效的，這些措施會延續到冬殘奧會。」黃春說，冬奧會結束進入冬殘奧會面臨轉換期，根據不同人群也分門別類制定了相關的防疫措施。

黃春舉例，大多數外方人員在比賽結束後就要離境，針對這部分人群有離境的防疫措施和大批的中方保障人員。有的人不參加冬殘奧會，需要移出閉環，制定了移出期的防疫方案。繼續參加冬殘奧會的人員，會繼續在閉環內遵守冬殘奧會期間的防疫管理措施。