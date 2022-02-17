回家路上竟遇到山豬！一名男網友表示，昨晚在回家路上遇到山豬擋路，好奇遇到這種情況時該如何是好，不少過來人看到都替他捏把冷汗，直呼「趕快逃跑啊，山豬很兇」。

一名男網友昨（17日）在PTT八卦板以「請問回家路上遇到山豬吃飯怎麼辦」為題發文，並上傳3張照片和影片。從畫面可見，在夜晚的山間小路上，有3隻山豬站在遠方低頭吃飯，占據小路的一半，讓他不知道該如何是好。

一名男網友在回家路上遇到3隻山豬。（影片來源取自YouTube／leo chen）

畫面曝光後，不少網友替他捏把冷汗，建議他先逃再說，「認真，閃遠一點會死人的」、「趕快逃跑啊，山豬很兇」、「山豬比比特犬還危險」、「只能繞路啊，山豬的咬合力很厲害，你腿骨會碎的」、「俄羅斯人都說，遇到野豬比遇到熊恐怖」、「還不快跑，等等衝過來你就笑不出來了」。

此外也有網友分享，「看到山豬，連有經驗的獵人都要退三步」、「山豬連獵槍都不一定打得穿，不要衝動」、「以前登山最怕遇到山豬，因為攻擊性很強，別的山友跟我說過，酋長帶山豬項圈是為了炫耀自己的能力很強，代表他成功狩獵山豬」。