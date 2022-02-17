主計總處今（17）日發布2021年12月及全年受僱員工調查，去年12月經常性薪資年增率連續第三個月超過2％，惟受物價上漲影響，去年全年實質經常性薪資年減0.04％，為五年來首度負成長，顯示薪資增幅追不上物價漲幅。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，受僱人數於12月升至817萬人，已比三級警戒前（4月）增加，不過，若干內需型服務業如批發零售、藝術休閒及娛樂業、其他服務業尚未完全恢復，疫情對勞動市場的影響仍在。

主計總處同時公布去年（2021）全年統計結果，經常性薪資（月薪）43211元雖年增1.93％，但由於去年物價漲幅大，經物價平減後的「實質經常性薪資」轉為年減0.04％，為五年來首度負成長。

陳惠欣表示，若以總薪資觀察，去年實質總薪資仍有0.96％的成長，由於近年非經常性薪資（年終獎金、績效獎金、加班費）占總薪資比重已達22％，因此從總薪資而言，去年國人實質成長率仍為正的，購買力仍略呈增加。