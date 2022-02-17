Omicron疫情趨緩 美國擬放寬口罩規定 17:402022/02/17 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著Omicron變種病毒造成的疫情出現趨緩跡象，美國疾病管制及預防中心（CDC）鬆口表示可能放寬口罩規定，且日後會將確診住院人數列為疫情參考指標之一。 該中心主任瓦倫斯基博士（Dr. Rochelle Walensky）表示：「假設各項參考指標有所改善，我們想暫時放寬口罩及其他防疫規定。」美國目前規定高傳染率地區的民眾在室內公共場所須戴口罩，但美國幾乎所有州的傳染率都偏高。 Omicron亞型變異株BA.2現蹤東京 疑首起社區傳播 亞太社創高峰會 重健亞洲從台南出發 #美國 #放寬 #口罩 #Omicron #參考指標 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 澳洲1月勞工工時減少 市場估計央行暫不升息 09:592022/02/17 財經 中美貿易戰煙硝再起 USTR：需新工具應對中國 04:102022/02/17 全球財經 新加坡放寬入境規定 台灣旅客只須快篩不必PCR 18:002022/02/17 財經 香港疫情大爆發 單日確診6116例創新高 新增24死 17:352022/02/17 兩岸 美國檢討中國行動計畫 防諜避開學術界 04:102022/02/17 產業財經 美議員提案 劍指在美上市陸企 04:102022/02/17 產業財經 撤軍是假的 美官員：俄羅斯再增兵7000人 09:212022/02/17 國際 俄稱撤軍美國存疑 中法德關切 04:102022/02/17 話題觀察 通膨害的！ 英家庭實質收入 降幅創30年最大 04:102022/02/17 全球財經 美擴軍嚇不倒中國大陸 學者：只會讓「它」成最大贏家 16:172022/02/17 國際 Delta混Omicron 英出現首例Deltacron病例 專家曝可能影響 12:392022/02/17 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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