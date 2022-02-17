隨著Omicron變種病毒造成的疫情出現趨緩跡象，美國疾病管制及預防中心（CDC）鬆口表示可能放寬口罩規定，且日後會將確診住院人數列為疫情參考指標之一。

該中心主任瓦倫斯基博士（Dr. Rochelle Walensky）表示：「假設各項參考指標有所改善，我們想暫時放寬口罩及其他防疫規定。」美國目前規定高傳染率地區的民眾在室內公共場所須戴口罩，但美國幾乎所有州的傳染率都偏高。