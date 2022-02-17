南投丹大林道17日再度發生騎士在天馬彎摔落邊坡，警消趕到時，騎士已當場死亡。（山搜義消提供）

南投丹大林道17日再度發生騎士在天馬彎摔落邊坡，警消趕到時，騎士已當場死亡。（山搜義消提供）

南投丹大林道17日再度發生騎士在天馬彎摔落邊坡，警消趕到時，騎士已當場死亡。（山搜義消提供）

南投丹大林道今年1月24日開放機車進入，上周才傳有騎士在天馬彎摔落邊坡，17日同個彎再度傳出翻車意外，騎士當場死亡，南投林管處表示，丹大聯外道路非屬林務局公告列管之林道，不適用「林道管制規則」，故無法源可供該道路進行管制，呼籲所有民眾應評估自身情況。

17日一名年約50歲的男子，與友人前往丹大林道騎車，在行經天馬彎時不慎墜落，摔落10幾公尺深的邊坡，救難人員花3個小時才將人救起，但男子已經無生命跡象，因此將人運回林道上，再將人搬運至救護車停等處將人載運下山。

南投丹大林道今年1月24日開放機車進入，上周才傳有騎士在天馬彎摔落邊坡，17日同個彎再度傳出翻車意外，騎士當場死亡。（示意圖／本報資料照片）

南投林管處表示，丹大聯外道路非屬林務局公告列管之林道，不適用「林道管制規則」，故無法源可供該道路進行管制，呼籲所有民眾應評估自身情況。（本報資料照片）

南投林區管理處表示，2004年七二水災沖毀孫海橋後，當時行政院決策不復建孫海橋，並將丹大林道改為登山步道，因此在丹大登山步道4.5K處設置有駐在所（二分所）管制動力車輛通行，只提供當地當地布農族人尋根及文化祭儀之需求，才開放讓原住民以機車自由進出。

而近年山友對於部分當地居民以機車通行丹大登山步道之便載客不滿，對進出管制標準屢屢提出質疑，因此林管處檢討法規後，發現步道並不是用林道管制要點因此在今年1月開放機車進入，但山區仍會有盜伐貴重木案件，因此仍會進行盤查。

南投林管處處長李政賢呼籲，民眾進入丹大林道應要自行評估風險，加上七彩湖及丹大山區為布農族人傳統領域，應避免侵擾環境及文化遺址，廢棄物亦應隨手帶下山，以尊重當地住民及山林，另外目前丹大林道仍持續進行路面整修，上下邊坡均屬地質破稅區域，所以時不時會有坍方落石，因此再次呼籲民眾要審慎評估，留意通行安全。