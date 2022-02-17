情勒(情緒勒索簡稱)常常出現在生活中，無論是友情、愛情、家庭甚或是職場上，都會默默的被「關心式勒索」，透過對你好的各種話術進攻你的心防，就如同催眠一般，讓你聽完之後反而開始有點內咎，覺得對方說的才是對的，應該聽從他的指示走，而往往在清醒之後才明白，其實這些決定並不全然都是利己，可能在利他的同時損失了自己原本可以擁有的待遇或條件，今天就帶大家來看最常見的五大人際情勒話語，看破背後隱藏的意涵，就能在下一次全身而退啦！

#1.我是為你好＞＞我希望你聽我的

從小聽到大的情勒話術。（示意圖／shutterstock）

「我是為你好」這句話，簡直就是經典的開頭起手式，更可以說是從小聽到大，無論是父母手足還是同事老友，都會在建議中補上一句「我是替你著想、這都是為你好」，而左右了你原本的決定，好讓你聽從他們的建議行事。

#2.我做這麼多＞＞我希望你內疚而改進

感情上的要脅，讓你產生滿滿的愧對感。（示意圖／達志影像）

在感情中最常遇到的情境，任何一方都認為自己付出的很多、很包容對方，總會覺得對方好像少了一點什麼，或看對方哪裡不順眼，所以在爭執中常有「我為了你付出這麼多」，心中默默地淌血、腦海也開始一連串的小劇場，認為對方怎麼可以不聽自己的，怎麼會沒有對等付出。這就是所謂的「行抱怨之名，讓你內心大感內疚或虧欠之意」，因為愧疚而道歉、妥協。

#3.你開心就好＞＞嘴上不在意但就是要警告你

你開心就好=你感不聽我的試試看。(圖/翻攝自達志影像)

這句話聽起來挺無害，事實上話中帶刺啊！「你開心就好、隨便你」乍聽以為真的可以隨心所欲，但如果你真的行動了，後果就不堪設想了。這句話背後深層的意涵是「你不聽我的，以後出事不要找我」、「沒關係你就不要聽，之後你就知道」、「你敢不問我原因，真的去做試試看」，話中可是有多種威脅恐嚇的存在呢。

#4.我們不是朋友嗎＞＞以朋友名義要脅你

以朋友之名，成要脅之意。（示意圖／達志影像）

這句話聽起來就有滿滿的威脅感，以「朋友關係」作為手段，讓你開始顧慮起這層人際關係，而答應對方的要求或聽從對方的指示。小至：我要退追退讚、已讀不回、冷戰；大至：我要跟你絕交、斷絕母子或父子關係，以關係作為要脅的做法，都是明白卻也最難應對的形式。

#5.會這樣都是你害的＞＞講出來讓你覺得虧欠

千錯萬錯都是你的錯。（圖／Shutterstock）

連包裝都不包裝了，直接把過錯全都歸咎於你，讓你背負著滿滿的壓力，擔心自己做出來的決定會影響到他人，無論是情人、家庭、朋友抑或是同事，讓你產生虧欠而改變想法或是做法。

看完以上五句情勒話語，你是否更加了解該如何應對了呢？相信自己做出的決策，站穩自己的腳步，因為這些決定都是你深思熟慮後的結果，也許你的妥協可以改變現在的尷尬局勢，但也可能會影響自己未來的規劃或生活品質，所以再多給自己一點信心，拒絕人際關係上的情緒勒索，除了妥協一定還有其他可以顧全大局的作法！