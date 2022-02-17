雲林縣台西老街再造挖到寶，日據時代水泥電線桿訴說在地故事。（呂耀中提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣台西鄉中山老街再造計畫經過近1年施工，將於19日舉行成果發表會，17日老街再造團隊表示在打造老街口袋公園時，意外挖到1根日據時代水泥電線桿，估計年代約在1920年，當時正是台西最興盛繁華的時期，團隊將電線桿活用為指標牌柱，訴說老街的歷史故事。

台西鄉因人口外流，市區中山路老街日益沒落，雲林縣政府因此推動「台西鄉中山路人文景觀再造」計畫，找來曾打造雲林縣口湖鄉梧北鐵花窗社區的水牛設計部落公司執行計畫，希望延續鐵花窗社區獲得國際大獎肯定的成功案例，為雲林沿海再造1處打卡景點。

水牛設計負責人呂耀中表示，老街再造的主軸，是希望回顧「台西第1街」中山老街的風華，因此團隊針對老街進行頹屋空間清理及活化、景觀綠美化、老店博物館等工作，在整建老街上的口袋公園時，意外挖出1根日據時代的水泥電線桿，讓團隊大呼「挖到寶」。

這根電線桿高約2.5公尺，柱身有線條紋路，柱頭與柱尾有圈環，呈現日據時期的物料風格，估計年代約在1920年，已有百年歷史，研判是因電力公司更新電線桿而遭棄置，由於長年被泥土雜草掩蓋，且位於私人土地內，得以完整保存至今。

呂耀中說，對於這根「天上掉下來的禮物」，團隊經過腦力激盪，決定將它清潔整理後作為公園內的指標牌柱，讓原本充滿懷舊氛圍的公園更添思古之情，同時訴說台西鄉中山老街早年的繁華歷史。

呂耀中指出，經過近1年的施工，老街上已完成頹屋活化、老店博物館、台西圓環等7個參訪點，將於19日舉行成果發表會，邀請大家共同來見證老街的活化重生。