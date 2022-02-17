25歲蕭姓軍人疑因夫妻感情不睦，13日涉嫌殺害2名幼子後墜樓，蕭男送醫救治於17日上午經醫院宣告不治。台中檢方已會同法醫於15日對2幼子解剖相驗，採血液及臟器送驗追查死因，檢方表示，若經查，犯行是被告蕭男所為，因被告已死亡，將依《刑事訴訟法》予以不起訴處分，並傳出其劉姓妻子同意捐贈亡夫的器官。

蕭姓空軍上兵疑與妻子感情不睦，13日凌晨趁妻子外出，涉嫌殺害2名年幼兒子後墜樓，緊急送至中國附醫搶救，當天到院昏迷指數僅剩3，醫師指出情況不樂觀，經當日術後及多日治療觀察，於17日上午6時許，醫院宣告不治。

據了解，蕭男在案發當天緊急送至中國附醫搶救，到院昏迷指數僅剩3，狀況不樂觀。檢方在15日會同法醫解剖相驗，發現2歲半大兒子的頸部有穿刺傷、1歲半的小兒子脖子有明顯勒痕，已採血液及臟器送驗追查死因。因蕭男今天在醫院宣告不治，警方已報請檢方相驗，並釐清死因，最後劉姓妻子同意捐贈亡夫的器官。

蕭男經醫院搶救5天後因宣告不治，台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，全案檢察官偵辦中，若追查認定犯行確實是蕭男所為而列為被告，因被告已死亡，將依法予以不起訴處分。

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