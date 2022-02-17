催生催落去，繼彰化溪湖鎮之後，員林市也跟進喊加碼。員林市民代表會17日臨時會上，由主席賴東位提案，將母親生育第二胎之後每胎營養補助金從6000元一舉加碼至3萬6千元，獲18名代表全數表決同意通過；預計年中辦理今年度追加預算，最快下半年就可上路實施。

員林市代表會17日召開臨時會，主席賴東位（右二）主動提案，建議公所將第二胎以後的新生兒營養補助金，一口氣從現行6000元，加碼到3萬6000元，獲得全體代表一致支持同意。員林市長游振雄（左）也樂觀其成，表示將請主計和財政開會研議，在今年中辦理追加預算。（謝瓊雲攝）

員林市長游振雄表示，員林市現行每胎新生兒營養補助金為6000元，今年幸福卡全面上路後，研議加碼催生，與代表會討論時獲大力支持，主席賴東位更直接提案，號召代表們支持。

游振雄說，去年員林市新生兒共約1100多人，補助產婦營養津貼約600多萬元，目前員林公庫還有4億多元，財政無虞、負擔得起，但仍需主計室與財政課開會討論後確認程序完備，詳細實施辦法會再於定期會上定案。

賴東位指出，現在年輕人育兒經濟負擔大，加碼一定要有感，因此將第二胎營養補助一口氣提高到3萬6000元，希望能鼓勵年輕夫妻再生第二胎，才能解決嚴峻的少子化問題；上個會期也有代表提案從第一胎就提高到7000元，都將請公所一併研議。

彰化縣政府原先就給全縣產婦每胎3萬元生育補助，若員林市通過加碼營養補助，員林市產婦第一胎合計可領3萬7千元，第二胎則是6萬6千元，若懷雙胞胎或龍鳳胎，生產後更將直接領雙倍。

彰化縣各鄉鎮市公所財政狀況不一，選舉年一到，為了催生兼催選票，陸續有公所喊出加碼相關生育補助，去年底溪湖鎮公所即獲代表會支持，今年元旦起第一胎發6000元，第二胎1萬元，第三胎以上發2萬元。