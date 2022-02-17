春節期間，南京市天妃宮內矗立著一座高8米多、寬3米多的巨型媽祖花燈。在媽祖的守望下興致勃勃猜燈謎、動手製作各色花燈，一幅幅活靈活現、火紅喜慶的《虎娃》剪紙作品躍然眼前。

2月15日是傳統元宵佳節，根據中國新聞社報導提供，南京市鼓樓區台辦組織台胞及其親屬開展了「兩岸一家親 歡喜鬧元宵」聯誼活動，20餘名台胞和家屬們相聚南京天妃宮台胞之家學剪紙、猜燈謎、吃元宵，現場洋溢著喜慶氛圍，大家一起迎元宵，共享團圓時刻。

為宣傳中華傳統文化，活動邀請了南京市民俗博物館非遺傳承人錢翠芳老師教大家學剪紙。錢翠芳老師表示「大家都對剪紙這門非遺藝術很感興趣，不僅積極跟著我的步驟學，還加了自己的創意，剪出各式各樣的”虎娃”讓我很驚喜。」

兩岸青年學習剪紙藝術。(圖／中國新聞社提供)

南京市臺灣同胞投資企業協會常務副會長黃瓈瑩是中華傳統文化的愛好者，在三十多年前，她的父親來到南京，而她也在南京待了十來年。今天她和爸爸媽媽一家三口都來參加活動。黃瓈瑩表示「今年是我第二次在南京過年。這個元宵節和父母一起在南京天妃宮過年，感覺特別親切，就像在家鄉一樣，而今天最期待的就是剪紙活動，在虎年親手剪一隻虎娃很有意義，今天也學會了剪紙的技巧，以後有機會也想教身邊的朋友。」

在活動現場，可以看到五彩繽紛的花燈，其中更以「媽祖神像燈組」最為吸睛，除了南京天妃宮的燈組外，於台灣新北先嗇宮也有四組秦淮燈彩展出，分別為「百鳥朝鳳、瑞虎生風、五虎鬧春、雙龍戲珠」，通過雲點燈的形式共同點亮賀新春，設計者秦淮燈彩非遺傳承人陳柏華也透過影片拜年，他提到「南京與新北之間的花燈交流，為兩岸文化交流的重要活動，而百鳥朝鳳是中國經典的傳統文化意象之一，此次赴台展出的燈彩中，設計了代表美好生活的鴛鴦、孔雀等鳥類，更別具匠心地加入了臺灣原生鳥類——藍鵲。春節到了，希望通過燈彩給臺灣帶來吉祥，祝福兩岸人民生活虎虎生威、幸福安康。」

秦淮燈彩非遺傳承人陳柏華透過影片向大家拜年。(圖／中國新聞社提供)

媽祖文化架起了兩岸情誼之橋，南京市鼓樓區僑台辦主任劉坤表示「台胞之家設立的初衷也是依託媽祖文化，聯合南京媽祖文化交流協會，促進兩岸交流。」

兩岸一家親 歡喜鬧元宵聯誼活動大合影。(圖／中國新聞社提供)

因為疫情原因，很多台胞及家屬沒有回台過年，鼓樓區台辦、台聯及媽祖協會選擇在媽祖文化氛圍濃厚的天妃宮舉行了這次聯誼活動，就是希望台胞們可以度過一個溫馨、愉快的元宵節。感受中華傳統文化帶來樂趣的同時，更感受到兩岸一家親的溫暖。