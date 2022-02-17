針對開放福島食品是否有利加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），前副總統呂秀蓮今表示，既然開放福食，就要針對食品嚴格檢測，由專家們確實監督，同時民進黨也不要藉這議題騙大家能順利加入CPTPP。

呂秀蓮接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時指出，公投講究議題本身的是非與對錯，以四大公投來看，她也贊成民進黨立場，不過綠營過度動員違反行政中立，就要承擔政治責任，執政黨應該理性告知人民相關利弊得失，但很多被動員的民眾都不管議題內容，其實很不負責任。

呂秀蓮說，她擔任立委時，看到立法院表決情況，都是在大家對議題不夠了解之時就投票，結果到現在卻還是一樣，立院問政品質也都沒有改善。

至於開放福食是否有利加入CPTPP？呂秀蓮認為，日本是高水準國家，如果日本人民都可以吃，開放進口應該不會太離譜，而台灣解禁之後，就要針對食品嚴格檢測，專家們也要好好監督，民進黨也不必用CPTPP騙大家。

呂秀蓮表示，福島食品若沒開放，身為CPTPP主導國的日本，可能就不會幫台灣說服其他國家，而目前雖然通過，民進黨支持者不要以為可以順利加入CPTPP。

呂秀蓮分析，CPTPP加入標準很嚴格，若台灣合乎標準成功加入，就要考慮對於國內產業造成的衝擊是否已準備好，且還要跟11個會員國談判，據了解，其中有8國對台友善，而目前中國雖然還沒加入，但仍有搗蛋能力，因此不必太樂觀。

呂秀蓮說，蔡英文很想要在任期內交出成績單，加入CPTPP需要大家一起幫忙，但是英國去年2月申請到現在，還有許多程序尚未完成，代表這本身需要漫長的時間，而朝野應該一起努力，不要再藉這議題分裂台灣。