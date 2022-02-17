不管男人還是女人，婚姻可謂是人生中最重要的一件事，每個人都希望找一個好的伴侶。運勢命理網站「知命命理」分享，臉圓額寬、眼神清澈、鼻樑直挺、人中深長、下巴圓厚、掌厚指秀的女人，是標準的好妻子面相，不僅擅長持家，還能夠幫丈夫的事業帶來好的運勢。

▍1.臉圓額寬

面相學中認為，額頭寬的人心胸都比較開闊，臉圓的女性性格較好，心地善良，對長輩孝敬有加，從來沒有什麼壞心眼。所以這兩者兼具的人都很好相處，擅長經營婚姻，是妻子的不二人選。

▍2.眼神清澈

所謂眼睛清澈，是指眼中很少血絲，眼白跟黑眼珠黑白分明，在面相學中，這樣的女性擁有比較純潔的心靈，說話做事從來不愧對於心，在生活中也是心中無雜念，對丈夫以及家庭都是專一無比。而且這樣的女性看人看事都比較精準，在投資理財方面有自己的獨到之處。家裡有這樣的妻子，必定會旺財旺夫。

▍3.鼻樑直挺

在面相學中，我們把鼻樑的根部叫做山根，就是位於兩隻眼睛的中間區域，山根代表一個人的心，山根高的人心胸較開闊。女性的鼻樑高挺代表她的頭腦靈光，做事俐落，所以事業上會比較成功，而且旺夫運也比較強，能在工作上為丈夫提供極大的幫助，遇到困難能化險為夷。

▍4.人中深長

人中是位於鼻與上唇之間的一條凹痕，代表人生重要的關卡。人中深長指的是輪廓清楚可見，旺夫的女性，人中都擁有這樣的特徵，而且心地善良，在外肯幫助別人，在家很孝順。人中也代表生育，生的小孩都能夠具備父母的優點。這樣的面相要是再配上厚實的雙耳，一定是晚運大吉，夫妻兩個和諧到老。

▍5.下巴圓厚

下巴豐滿而且有雙下巴的妻子會為家庭帶來很好的運氣，是標準的賢內助。下巴圓厚的女人有很強的旺夫運，性格比較強勢，不過丈夫也願意聽指揮，夫妻兩個很少會發生爭執。

▍6.掌厚指秀

懂得理財的妻子手掌和手指都比較厚實，生活中勤勞務實，為人勤勉，主管家中的收支，丈夫也很願意把經濟大權交於妻子手裡。有這樣的妻子，不僅能夠擁有美好的婚姻，婚後的生活也會是越來越幸福。

【本文轉載自微信官方帳號「知命命理」（ID：zhimingpingtai），經知命命理授權轉載】