蔡英文總統日前出席蔣經國圖書館打出「經國牌」，前副總統呂秀蓮今接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，蔡英文就像神秘的蒙娜麗莎，想從過去努力做的「台灣總統」，變成「中華民國台灣」總統。

呂秀蓮表示，蔡英文就像是政治上的蒙娜麗莎，具有非常神秘的一面，肯定蔣經國這行為確實引發許多揣測，而她過去努力做「台灣總統」，現在則是想做「中華民國台灣」總統。

呂秀蓮指出，蔡英文肯定蔣經國的場合，是在總統文化園區開幕式，目前前總統李登輝文化園區也在規劃中，「因為她可能會想到未來卸任後，也順理成章有座文化園區。」

話鋒一轉，針對蔡英文所說的「抗中保台」，呂秀蓮質疑，「反中、抗中一定保台嗎？民調都顯示大家不喜歡中共，可是問願不願意打仗，卻都沒人願意，而美國人也沒笨到看到台灣人不想打就來幫忙。」

呂秀蓮指出，與其一直說抗中，不如趕快討論怎麼保台，同時獨派朋友也要對「不願意打仗，覺得美國會來幫忙」的想法負起責任，年輕朋友也要考慮如何保護台灣。

另外，針對有綠營有2議員被點名過去具有國民黨、新黨等背景，呂秀蓮說，若有他黨人士認同民進黨而加入，其實是好事一樁，因為民進黨過去就很會挖腳人才，除非有嚴格事證發生，不然都是歡迎。