新加坡當局16日宣布，待Omicron疫情消退，開放各國完整接種疫苗的旅客免隔離入境，但星國政府並未點明這項新政策生效的日期，僅稱Omicron疫情將在幾周內達到高峰。不過星國先放寬入境旅客檢疫規定，從低風險國家入境的旅客只須快篩，不必接受PCR核酸檢測，台灣也包括在內。

Omicron疫情趨緩 美國擬放寬口罩規定
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