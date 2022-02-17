新加坡放寬入境規定 台灣旅客只須快篩不必PCR 18:002022/02/17 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡當局16日宣布，待Omicron疫情消退，開放各國完整接種疫苗的旅客免隔離入境，但星國政府並未點明這項新政策生效的日期，僅稱Omicron疫情將在幾周內達到高峰。不過星國先放寬入境旅客檢疫規定，從低風險國家入境的旅客只須快篩，不必接受PCR核酸檢測，台灣也包括在內。 Omicron疫情趨緩 美國擬放寬口罩規定 台南3個案PCR排除確診 居隔男趴趴走開罰20萬 #入境 #放寬 #只須 #快篩 #PCR 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 巴戈曾繳稅高達500萬陷低潮1年只工作5天「一句話」曝人生觀 09:062022/02/17 娛樂 布局疫後旅遊 星宇航空台北－福岡今首航 16:022022/02/17 生活 居檢日期最快四月縮至七天 指揮官點名2群聚須留心 16:572022/02/17 生活 2020年全台年薪排行出爐 台北只拿第2名 17:112022/02/17 財經 海納百川》身心障礙者需要有自己的聲音（古允文） 11:322022/02/17 海納百川 相戀十年只是提款機！鐵肺歌后與母反目嫁「大18歲經紀」 短命婚告終人財兩空 08:562022/02/17 娛樂 北投婦聚餐再傳染給2同事 黃珊珊證實：活動足跡多 12:272022/02/17 生活 《傳產》樂透百萬獎金變頭款 專家點名新北這幾區成家有望 15:062022/02/17 財經 這個Amber有夠辣 超兇潛水正妹只穿圍裙G球溢出網暴動 17:472022/02/17 娛樂 《國際社會》日擬3月放寬邊境管控 期待也怕受傷害 11:592022/02/17 財經 《類股》邊境鬆綁見曙光 觀光股迎財 11:252022/02/17 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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