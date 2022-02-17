Burberry於台北新光三越A4店開設全台第一間女裝專門店，佔地70坪同時也是台灣第一間女裝專門店，新店開幕請來藝人楊謹華、謝欣穎、周興哲、周予天、林映唯、宋柏緯、李涵等人宣傳並觀秀。楊謹華、謝欣穎兩人現身免不了又被逼問《華燈初上》兇手細節，只見楊謹華淡笑說這個問題從過年前就被人一直逼問，但她始終閉口不談；而旁邊的謝欣穎也異口同聲附和堅決不透露最後兇手，連家人都保密。現場媒體話鋒一轉問到謝欣穎情人節怎麼過時，她笑說兩人就簡簡單單吃個飯，也不會覺得應該有什麼「驚喜」，更表示女生喜歡什麼東西更該要靠自己。兩人還打趣說要帶整個「光」的小姐們一起出門逛街血拼，其感情親密程度可見一斑。

而Burberry於台北南港瓶蓋工廠安排春夏時裝秀時，也邀請不少藝人共同看秀。宋柏緯說整個過年除了除夕有休，其它時間都和周興哲一起宣傳《我吃了那男孩一整年的早餐》，還說如果票房破億會和周興哲、婁峻碩一起辦小型演唱會慶功；小美林映唯則身穿帥氣Burberry工裝登場看秀，她說一看到看秀佳賓有不少帥氣男星，就決定要一身帥氣造型登場拚吸睛度，被問到是否敢挑戰Burberry本季正面正常背面大露特露的性感裝束時，笑說對身材其實超沒自信，「如果有練好的話再挑戰看看。」

新光三越A4店為首間女裝獨賣店，同時提供天鵝圖樣限定商品。（Burberry提供）