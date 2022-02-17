新冠肺炎疫情持續延燒，台北市內湖區南湖國小傳出有家長確診，為新北市今日新增的本土個案，學童已居家隔離。校長汪明芳證實，並表示學童班級、社團50幾名師生已發快篩，若有疑慮可自主快篩。衛生局表示，已匡列48人安排進行聯合醫院忠孝院區專案採檢。

衛生局指出，家長為新北個案（房屋代銷群聚延伸，案19930）， 學童PCR陰性，有開專案採檢，教育局匡列48名接觸者需採檢，將請他們到聯合醫院忠孝院區採檢。

南湖國小校長汪明芳受訪表示，有家長通報自己今天確診、小朋友居家隔離，小朋友今天沒有到校，但昨天小朋友上的班級、社團，全班有20幾位、社團20幾位，加上老師4、5位，總共50位為密切接觸者，均已通知並主動提供快篩試劑，上過的教室都已清消。

汪明芳說，小朋友今天做的快篩是陰性，也讓家長知道目前是陰性，根據了解孩子有接觸媽媽，但並沒有同住。

汪明芳指出，因屬於第二圈接觸者，還沒收到衛生局通知，因此加強防疫措施，有通知該班級的家長注意，由衛生局安排進行忠孝醫院專案採檢；沒有接觸的班級還是有通知，請他們不用恐慌，注意孩子狀況。

北市教育局副局長陳素慧指出，接到校方通報學生的家長確診，依照中央及北市教育局規定「師生確診才要停課」南湖國小今天仍然正常上課，目前沒有要停課，因為是該學生的家長確診。

陳素慧說，衛生局正在疫調，包括該班級的同學、校內社團及課後補習班相關接觸者都要求採檢，配合衛生局通知及安排。