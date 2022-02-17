南投林區管理處開放兩輪車行駛丹大林道後，意外頻傳。陳姓男子17日騎機車上丹大林道，途經18K時不慎落10多公尺的山谷，南投縣消防局獲報，派員前往救援，發現陳姓男子時，已經沒有生命跡象。

南投縣消防局第3大隊長林正宜表示，從外地來的陳姓男子，騎機車上丹大林道，途經天馬彎時，連人帶車不慎墜谷。

南投丹大林道再傳意外，陳姓男子騎機車墜崖無生命象。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真）

消防局獲報，立即派員上山搜救，下午3點45分發現陳姓男子，但已經沒有生命跡象；消防人員利用繩索將他拉上林道，再以獨輪擔架將他載運至救護車停放點，轉送醫院急救。

南投林區管理處表示，因為丹大聯外道路已非屬林務局公告列管的林道，不適用「林道管制規則」，無法源可供該道路進行管制，於是在今年1月公告不再管制機動車輛進入丹大山區。

南投林管處表示，丹大林道早期係提供林業經營通行使用，2014年七二水災沖毀孫海橋後，行政院決定不復建孫海橋，並將丹大林道改為登山步道。惟因應防範盜伐、森林火災應變等林政業務需求，丹大登山步道4.5K處設置有駐在所（二分所）管制動力車輛通行；另為顧及當地布農族人尋根及文化祭儀需求，原住民得以機車自由進出。

近年來，山友對於部分當地居民，以機車通行丹大登山步道之便載客，感到不滿，對進出管制標準屢屢提出質疑，南投林管處檢討現行主管法規後，發現該步道已不適用林道管制要點，沒有管制車輛進出的法源，但因應該山域仍不乏外籍人士盜伐貴重木案件，有防範盜伐之需求，南投林管處依森林法仍會進行必要之盤查。

南投林管處處長李政賢提醒民眾，進入丹大林班道路除了要評估風險、注意自身安全外，七彩湖及丹大山區為布農族人傳統領域，應避免侵擾環境及文化遺址，廢棄物也要帶下山。