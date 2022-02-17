台股今(17)日早盤一度漲近百點，站上18300點，盤中傳出烏克蘭開火，指數跳崖式翻黑，終場買盤拉抬小漲37點收紅，三大法人同步買超205億元，外資、投信選股方向也有志一同，買超前4名個股同為華航、華邦電、旺宏以及長榮航，外資買超華航張數高達8.1萬張。

台股收在18268.57點，上漲37.1點，成交值放大到3043億元，觀察三大法人資金動向，今日同步買超，合計買超205.28億元，其中，外資及陸資買超159.36億元，投信買超26.79億元，自營商買超19.13億元。

觀察外資買超前10名，買超第1名為華航，買超8萬1168張，收盤上漲7.08%，收在31元；第2名為華邦電，買超5萬5740張，收盤上漲3.4%，收在35元；第3名為旺宏，漲幅也有3.24%，收在44.65元，第4名為長榮航，終場收漲停34.8元，買超都逾2萬張；至於買超第5至第10名則為開發金、華通、新光金、聯電、長榮以及大同。

如對照投信買超前10名個股發現，買超前4名與外資買超前4名相同，只是排名不同，投資買超前4名的排名為華邦電、華航、長榮航以及旺宏，如果再加上投資買超第8名的華通，外資、投信今日買超前10名個股中就有多達5檔是土洋同買。

至於外資賣超前10名則為群創、元大金、中環、期街口布蘭特正2(00715L)、至上、智原、中信中國高股息(00882)、益登、聯詠以及國泰智能電動車(00893，其中，聯詠也在投信賣超前10名個股名單之列。