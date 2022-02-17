前副總統呂秀蓮今接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，談到俄羅斯、烏克蘭兩國戰爭一觸即發，呂秀蓮指出，美國總統拜登騙了大家，俄國總統普丁也是隻大狐狸，互相演戲；並批民進黨，只喊「抗中」卻不「保台」。

呂秀蓮說，其實大家都被拜登騙，俄烏之間是上演「戰爭邊緣論」，俄國主要目的是不希望烏克蘭參加北約，因為北約勢力已經到俄國大門口，導致兩邊互相較勁，不過各核武大國都擔不起打仗責任，導致互相演戲，形成「戰爭邊緣論」，接下來就會進入談判環節。

呂秀蓮表示，俄烏下周情況會更加明朗，歐洲各國將陸續談判，考慮烏克蘭是否加入北約，而美國這次高招，讓全世界都虛驚一場，在這過程中可能也有向烏克蘭施壓，暫時不要加入北約，同時普丁也是隻大狐狸。

呂秀蓮指出，台灣從俄烏之戰中做檢討，要考慮如何贏對岸，中國知道不能輕易開戰，否則將會兩敗俱傷。但過去這2年對執政黨很失望，民進黨一直喊抗中卻不保台，沒有推廣全民防衛意識、國家意識，也不像烏克蘭全民皆兵。

呂秀蓮批，「國防部到底在做甚麼？」衛福部長陳時中應該把媒體舞台讓給國防部，或是一天講疫情、隔天講戰情，藉由俄烏之戰讓全民了解防衛意識，危機意識，一起討論如何避免戰爭。

呂秀蓮表示，大家只喊反中、抗中，卻沒有保台，政府不做的應該讓民間來做，希望大家一起跨越黨派、宗教等一起保衛台灣。