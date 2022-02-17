有些人談戀愛很衝動，雙方還不夠熟識，就急著想與對方互訂終身，直到進一步相處後，才發現彼此不適合，有些惡劣的人甚至還會在婚內出軌。《搜狐網》近日分享3個很會挑對象的星座男，娶進門的妻子都非常專情，絕不會讓老公戴綠帽。

1.獅子座

獅子座男在選擇對象時，他們的眼光都很獨到，從來不在乎對方的長相，他們主要看個人的實力，甚至會選對於自己事業有幫助的女性，對於他們而言，有內涵、有能力，比空有一身漂亮外表還重要，因為容顏總有老去的一天，所以他們娶的老婆，多半是賢內助類型，而且對感情專一，獅子座鮮少有被戴綠帽的案例。

2.金牛座

金牛男對待愛情很忠誠，因此在挑選另一半時，他們非常看重對象的內在，金牛男不在乎對方的學歷、長相或身材等，只在乎對方是否誠實，對感情是否忠誠，所以他們娶進門的妻子，通常都很顧家，而且永遠不會做出對不起丈夫或家庭的事情。

3.摩羯座

摩羯男個性老實且待人誠懇，雖然他們長相與能力普通，但卻是名副其實的寵妻狂魔，在追求對象時，他們總是會用貼心感動對方，而且摩羯男天生命好，總能娶進外型亮眼的嬌妻，而妻子在摩羯男無微不至的照顧下，每天也過得很幸福，沉浸在愛裡自然不會有偷吃的念頭。