德國一名患有邊緣型人格障礙的年輕女子莎拉(Sarah M)，因為把美國連環殺手邦迪視為偶像，一心想要實現殺人夢。她便利用交友軟體以騙砲名義成功引誘男子上鉤，她向友人透露自己很興奮即將展開殺人計畫。最後，遇害男子在車上被發現身亡，本案近期開庭出爐，該名女子最後被判處12年刑期。

19-year old Sarah M set up a fake dating profile (as "Domina Cherry") to lure a date. She fatally stabbed him in the neck.



She had posters of Richard Ramirez and Ted Bundy on her bedroom wall.



That's a double: hybristophile and psychopath.https://t.co/eky0J98siG pic.twitter.com/5Jfm5iu4Pl — Whyvert (@whyvert) February 12, 2022

根據《每日星報》(The Daily Star)16日報導，19歲的莎拉(Sarah M)相當崇拜美國著名連環殺手泰德邦迪(Ted Bundy)和拉米雷斯(Richard Ramirez)，房間掛滿海報將他們當作神一樣來膜拜。據悉去年(2021)5月，莎拉用手機傳簡訊給朋友說道: 「我要出發了，他將是我計畫中第一位，祝我好運。」透露接下來每天要執行殺人行動的想法，更表示希望能夠每天置一人於死地。

報導指出，在告知朋友殺人意圖的前五天，莎拉就已經先備妥露營小刀在身邊。接著她透過交友軟體假借約砲名義，誘拐素昧平生的男子上鉤，也成功吸引到一位38歲的男子扎耶德(Zayed E)。扎耶德先是到莎拉位於巴伐利亞(Bavaria)的家中，當兩人一起上了車，莎拉逮到機會拿出小刀往扎耶德的脖子精準命中，過程中扎耶德試圖掙脫，死命想拔出身上的刀，不幸的是，送醫後昏迷最終還是宣告不治。而事發一小時後，警方也即時發現渾身沾滿鮮血的莎拉，她因本案遭判12年刑期定讞。

被害人家屬在對於莎拉在出庭時的表現感到震驚，悲慟說道:「那女孩似乎沒有悔改的意思，穿著新衣服還畫好全妝。」報導指出，當判決確定的那刻，莎拉舉起她的左手，隱約可以看到手掌上印有潦草的倒五角星圖案，據悉那是撒旦教徒的標誌。