「半島電視台」（Al Jazeera）17日報導，中國大陸混血女將谷愛凌近期在北京冬季奧運賽事中表現亮眼，讓大陸陷入「滑雪熱潮」，不過專家指出，若想在冬季運動比賽項目中與美國等傳統強國競爭，北京政府須進一步改善相關基礎設施的品質和營運策略，否則將淪為「三分鐘熱度」。

根據報導，在谷愛凌8日贏得她的首面奧運金牌後，中國大陸陷入滑雪熱潮，阿里巴巴集團「天貓」（Tmall）網路購物App的滑雪板購買量在1天內暴增450%，大陸社交媒體平台上關於滑雪的討論激增700%，且「北京冬季奧運」標籤出現在約40%的線上話題中。

另外，人們也將熱情化為實際行動，大陸各大城市附近的滑雪場已被興高采烈的民眾擠爆，包括許多帶著孩子首次接觸滑雪的父母，且「所有人排隊時都在討論谷愛凌」。

不過瑞士滑雪產業專家瓦納特（Laurent Vanat）指出，就目前來看，中國大陸滑雪場仍主要被視為「遊樂場」，而非「運動場」，80%民眾都是一次性參與者，比例遠高於歐美的20%，且不太可能成為「常客」，對強化大陸整體的冬季運動實力來說幫助有限。

「半島電視台」指出，自成功申辦冬季奧運後，北京政府祭出一系列方案，鼓勵民眾參加冬季運動；而根據統計，在政府推動、中產階級增加、新冠肺炎（COVID-19）疫情導致民眾無法出國旅行等原因下，中國大陸冬天參與滑雪運動的民眾不斷增加，但其全境雖擁有約770個滑雪場，卻只有25個達到西方國家標準，大多數「設備差勁」，如客群包含大量初學者的滑雪場，卻經常僅有一具俗稱「魔毯」（Magic Carpet）的輸送帶。

且問題不只出在硬體上，本次北京冬奧的重要舞台、距離北京約3小時車程的太舞滑雪場，光2020年至2021年間便虧損達2億人民幣（約新台幣8.8億元）；大陸最早開設的萬龍大型滑雪場，更是自2003年開幕以來連續17年虧損。瓦納特強調，若大陸未進一步採取行動，谷愛凌引發的熱潮終將淪為「三分鐘熱度」。