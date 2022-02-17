HBL高中籃球甲級聯賽8強賽在新莊及板橋體育館登場，以國立清華大學籃球隊為主幹組成行銷制服組前往取經，隊中的楊芷昀及丁芷容高中都是HBL女籃名校永仁高中隊員，這次以學姊身分回到場上體驗場務工作，從不一樣的角色及角度感受HBL魅力。

清華大學女籃隊只有8名球員應戰，但在110學年度UBA聯賽公開女一級保級成功，為了協助球員參與更多的學習，教練謝文偉及運動科學系教授黃煜規劃此難得的HBL服務體驗，鼓勵球員能夠增加賽事籌辦實務，特別是隊中的楊芷昀及丁芷容畢業自永仁高中，這次以學姊身分回到場上體驗場務工作，另外一位籃球隊成員則是來自大陸溫州的楊鈺婷，目前就讀運動科系碩士班，對於能夠體驗HBL的行銷魅力特別感到驚艷，畢竟HBL在大陸籃球界有一定知名度，過往也有籃球相關單位特地前來考察高中籃球聯賽的發展。

楊芷昀表示，場中的活動遊戲似乎要與許多不同單位溝通，而丁芷容感覺從不同的角度看球賽是很新奇，場中遊戲都需要事先的縝密安排，一旦啟動就不容許有所差錯，節奏非常快速，也讓她相當興奮。

清華大學運動科學系教授黃煜提到，經過這幾天的現場體驗，參與的同學可以理解賽事實務的運作、贊助企業的宣傳活動規畫、社群媒體的經營，甚是擴展業界人脈，而黃煜為了擴大學習效益，系上規劃了行前教育以及賽後心得分享，他也感謝名衍行銷公司提供學習機會，也期待可以參與3月台北小巨蛋4強總決賽的服務。