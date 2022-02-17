泰安櫻花季將於19日起跑，至2月28日結束，長達10天，預期花況將持續至3月中。（泰安派出所提供）

台中市大甲警分局泰安派出所有最美的警所之稱，60多株櫻花樹在警所旁綻放，每年湧入大量遊客前來賞花，爭睹「嬌艷多瓣八重警櫻」美景，派出所Logo也成為必拍取景角度。泰安櫻花季將於19日起跑，至2月28日結束，長達10天，由於預期花況將持續至3月中，將延長實施交通管制共計14天，籲請各位用路人配合。

大甲警分局指出，泰安櫻花季活動將於19日上午10時登場，至2月28日結束，為期10天，因周遭路幅狹小，為了讓賞花的民眾，能有更美好的賞花回憶，分局將進行周遭交通疏導管制措施，由於活動結束後，預期花況將持續至3月中，同時延長3月5、6、12、13日二個星期六、日實施交通管制，共計14天，籲請各位用路人配合。

泰安櫻花季相關交通管制措施如下：

一、行人徒步區：

(一) 111年2月19日至3月13日，假日8時至17時，福興路段(泰安鐵道文化區前路口往東至泰安派出所前路口)及安眉路段(泰安派出所前路口往西至泰安國小西南側叉路口)管制汽、機車進入，惟彈性開放管制區內民眾及東勢區明正里居民車輛得進入，仍應依管制行駛路線行駛。 (二) 於111年2月19日至3月13日止，泰安派出所內停車場僅提供活動工作人員、服勤人員及管制區內民眾車輛停放，不提供賞櫻民眾停放。

二、交通管制措施：

(一)交通管制時間：111年2月19日至3月13日8時至17時。

(二)在相關管制路段及路口，設置指示牌，引導人車通行。

(三)雙向單車道(未繪設行車分向線、分向限制線、禁止超車線)之狹窄路段，實施單向通行措施，並於單向通行路段兩端派員指揮交通。

(四)由於鄉間道路狹窄，編排機車巡邏勤務加強賞櫻管制區及狹窄路段梭巡疏導，並協助交會車輛引導，嚴禁車輛中途停車。

(五)加強櫻花區、停車區周邊停車秩序與攤販整理，以確保交通順暢。

(六)加強停車場位置宣導及入出口管制，確保車流順暢。

大甲警分局表示，為使遊客能獲得櫻花開花即時訊息，泰安櫻花季期間大甲警分局官方臉書，每日將貼出當日櫻花照片及交通疏導圖，提供遊客最即時的賞櫻資訊，敬請用路人配合交通疏導及管制，維護賞櫻雅興。