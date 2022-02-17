\屏東熱帶農業博覽會是屏東農業軟實力的展現，每年吸引許多人前來參觀，屏東縣又為農業大縣，邀集縣內許多在地輕農及農業團體進駐參展，今年展區位置鄰近彩稻田，命名為「田邊市集」，歡迎民眾前來參觀選購。

屏東縣政府表示，該市集就位於彩稻田的旁邊，象徵農業社會農民在田邊聚集的生活意象，同時象徵農民安康富足，所有產品皆為農民朋友辛勤耕種，孕育而生的「屏東好物」。該市集共有34個攤位，以農產品及加工品為主要展售項目，如香檬、蜂蜜、咖啡、芒果乾等，並以木頭特有自然元素，訂製展示桌陳列，襯托農產品新鮮現採的原始天然食材。田邊市集展售期間，舞台上安排食農教育及DIY活動例如蜂蜜堅果抹醬、咖啡拉花教學、椰殼盆栽製作等，豐富有趣的活動，邀請民眾同樂並獲得現場來賓的熱烈迴響。

該市集入口處設「小小買菜員」專區，展售期間不定期舉行小小買菜員活動，6-8歲的小朋友透過活動認識蔬果及加總蔬果價錢，體驗擔任小小買菜員的樂趣，寓教於樂，吸引許多家長幫小朋友報名參加。

另2/19更邀請來自屏東東港的台灣好媳婦李佩甄與縣長一同推薦屏東好物，為了爭奪一日店長的頭銜展開了一場屏東好物燒腦PK賽，趣味問答中將田邊市集的屏東農產一一端台變成考題歡迎一同參與，更多活動訊息請見活動網站https://pttae.com/。