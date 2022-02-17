台中國家歌劇院開幕5年了！藝術總監邱瑗今天表示，歌劇院是一座「人與藝術共生的劇場」，將啟動第二階段中程計畫，設定未來3至5年朝永續的綠色劇場發展。邱瑗說，全球爆發疫情，歌劇院去年網路及社群平台發展最蓬勃，希望未來持續嫁接全新生活習慣及型態，透過不同方式24小時不間斷互動與民眾溝通。

邱瑗表示，大疫情時代使人類反思大自然的反撲，歌劇院期許未來3到5年朝向「綠色劇場Green Theater，與全球藝起邁向永續」發展，除節能、環保等外，希望從聯合國的17項永續發展目標中擷取能運用的優質教育、創新產業等目標，推動包括藝術人才培育及音樂劇平台等基礎建設。

「歌劇院目前行政及營運管理，約有80％都能在雲端完成！」邱瑗指出，歌劇院自2006年開館以來，在行政作業推動線上平台，並串聯網路雲端營運及展演作品數位典藏等平台，從2018年起啟動公共區域的照明設備LED化，已大量減少電力、人力，未來將再逐步推動自動監控管理系統，朝向智能場館發展。

邱瑗表示，歌劇院去年在網路平台發展最蓬勃，在臉書、IG 、Line及Youtube等出現150％的驚人成長，去年上架的知識、藝術性等累積已200支影片，民眾不用出門在多元社群即可學習、分享及體驗，尤其，Line群組成員更高達近80萬人。

在藝術教育推廣部分，歌劇院藝術教育部經理黃本婷指出，截至2021年底，歌劇院已與200多所學校合作、帶領逾10萬名學生走入表演藝術領域，「藝起進劇場」計畫是將教室帶進歌劇院；「藝術進校」計畫則將藝術送進學校，2022年規劃全新改版，打造「科技藝術」工作坊快遞進校，課程結合學生最熟悉的手機、平板、筆電等電子用品，體驗科技藝術的「科藝力」。