渣打銀行攜手台灣最大綜合網路服務商集團PChome網路家庭宣布推出「PChome幫手貸」服務，以全方位的數位金融技術打造新的生態圈，搭配大數據運算模組預審機制滿足線上購物平台供應商即時融資需求，並結合「應收帳款＋存貨融資」雙循環額度設計，隨借隨還，讓中小企業能在渣打銀行數位金融以及PChome網路運營平台的全力支持下，以更有效率的供應鏈融資，全面跨入數位化轉型的新時代。

渣打銀行總經理韓德聖指出，數位金融的終極目標便是讓所有的客戶與夥伴均能享受便利，並從中建立生態圈，共利共榮。渣打銀行與PChome此次的合作，將銀行擅長的大數據模型分析應用到線上購物平台供應商的營運狀態，並導入人工智慧的預審機制，聚焦未曾被滿足的使用者體驗，推出市場首創的「PChome幫手貸」服務，不僅滿足中小企業最即時的融資需求，也能協助銀行有效控管風險，更是渣打在台灣建構數位金融生態圈的重要拼圖之一。

「PChome幫手貸」首創以供應商為中心的跨域式體驗，獨家搭配「應收帳款＋存貨融資」雙額度設計模式讓供應商在PChome 24h購物的營運績效得以做為金融可信資料，將供應商歷史資料納入額度利率評估機制，成功精簡傳統企業融資的冗長放貸審查流程，使體驗更加開放。因此，供應商能在既有的供應商管理系統中，透過一站式顯示介面，即可同意資料交換，並指示銀行在符合相關法規情況下即時動撥提款、隨借隨還。

根據渣打銀行與PChome針對平台供應商的調查顯示，疫情推動線上商機大爆發，有超過六成（62％）的供應商認為業績帶動下，企業營運資金需求也同步升高，而其中近七成（69％）表示資金來源仍得仰賴銀行往來，但受限於申請文件與手續繁瑣，加上疫情期間多次往返銀行辦理業務的風險考量，讓中小企業主對於流程簡化抱有高度期待，還有四成的供應商認為將應收帳款或庫存納入融資額度有助於進一步推動業績成長。