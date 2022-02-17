南側木棧道總長440公尺的延伸段，部分已施作完成，上方還設置涼椅供民眾休憩。（張毓翎攝）

北側木棧道兩旁蔓生的紅樹林，讓人猶如置身在紅樹林「迷宮」，南市府觀旅局表示，南側木棧道延伸段完工後，提升整體步道完整性。（張毓翎攝）

台南北門雙春濱海遊憩區位在河海交會處，紅樹林茂盛有如森林，園方規畫水上木棧道，讓遊客穿梭其中，觀賞多樣紅樹林植物生態，而自北側木棧道2018年修復完工後，成了婚紗外拍熱點，另南側木棧道的延伸工程，預計將在今年4月完成，引領遊客親近「濱海版水漾森林」更便捷。

園長陳清富表示，園內可見海茄苳、水筆仔、欖李、紅海欖等珍貴原生種，招潮蟹、紅蟳、彈塗魚、土龍等生物隱身在其中，有時還可看到白鷺鷥或夜鷺在附近捕食。為了營造良好休憩環境，園方在溼地上架設南、北側2處木棧道，其中北側木棧道兩旁蔓生的紅樹林，讓人猶如置身在紅樹林「迷宮」。

園長陳清富說，北側木棧道沿線的美景，吸引許多新人前來拍婚紗，而南側木棧道的景致更是不輸北側，目前南側木棧道延伸工程，正在如火如荼進行，延伸段完工後，將與原有南側的木棧道交織成一個U字型步道，可抵達有「濱海版水漾森林」的紅樹林區。

陳清富補充，很久以前，此處是一大片木麻黃林，因為海平面上升，長年被泡在海水中，木麻黃枯死後佇立在紅樹林間的獨特景象，有如嘉義阿里山著名的「水漾森林」，該處以往只能坐船到達，以後延伸段興建完工後，想造訪的民眾，步行就能抵達。

此次的木棧道延伸工程，由台南市政府觀光旅遊局投入2470萬元經費興建，分2期施作，總長度為440公尺，完工後連結南、北側原有木棧道，提升整體步道系統完整性，遊客透過簡單的低碳步行方式，就能有更多樣的視覺及體驗享受。