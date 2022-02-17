台中市議員冉齡軒遭舉發涉嫌詐領助理費，台中檢方16日指揮台中市調查處兵分多路搜索位於東勢及新社區的服務處、冉及多名助理的住處，並將冉及助理等20多人帶回漏夜偵訊，查扣電腦及帳冊等資料，檢方17日訊後以冉涉嫌重大等理由向法院聲押禁見、冉的丈夫邱男以5萬元交保，其餘均請回；台中地院法官晚間裁定冉羈押，但未禁見。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，檢方以冉涉犯貪污治罪條例的利用職務詐取財物罪，涉嫌重大，所犯為本刑5年以上徒刑重罪，且有勾串逃亡之虞等理由，17日清晨向法院聲請羈押禁見，而冉的丈夫邱男則以5萬元交保，其餘助理等人均請回。

冉齡軒曾任台中縣第16屆議員，是現任台中市第十四選區包括東勢區、石岡區、新社區、和平區等山城地區議員，據了解，台中地檢署檢察官指揮台中市調查處幹員在16日清晨6時30分前後，直驅冉的服務處、住處及前任、現任助理住處展開同步搜索，查扣電腦及帳冊等資料，並帶回冉、前及現任助理、員工等20多名被告及證人，漏夜偵訊追查。

據了解，全案經離職員工舉發，檢調已掌握重要帳冊，針對助理及員工任職期間、領薪及申請補助費資料，漏夜進行隔離偵訊，調查比對、釐清，追查是否涉及貪污治罪條例的利用職務詐取財物罪。

台中地院下午開羈押庭審理至晚間6時，認為冉涉犯貪污治罪條例嫌疑重大，且所犯為最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡、串證之虞，有羈押必要，而裁定羈押，但未禁見。