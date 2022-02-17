疫情衝擊之下，許多收入不穩的家庭更是陷入寒冬之中，台灣滴雞精、滴牛精品牌「煦願軒」以及阿里巴巴台灣辦公室注意到弱勢兒少和偏鄉教育的需求，發起公益活動，把溫暖送到需要的人手中，為疫情中更加艱困的家庭加把氣！

家扶基金會成立至今已71年，主要服務內容分成「經濟扶助」與「兒童保護」，其中經濟扶助主要針對經濟弱勢家庭提供生活補助資源、建立脫貧自立的能力，家扶表示有七成的弱勢兒童曾有餓肚子的情形，五成的家庭每位兒少每餐只有32元可使用，伴隨疫情升溫，這些弱勢家庭衝擊更是劇烈；煦願軒滴雞精品牌的忠旨，為人生許下健康陽光的願望，不僅希望透過飲品傳遞溫暖，更希望將暖心送到每個角落；去年與家扶接洽後深知許多家庭困境，誠摯的在2022年初，邀請大家一同來關心弱勢孩童創造無窮世代，進而推出煦願軒滴雞精與家扶基金會合作包款「在疫起，愛無懼」煦願包，透過家扶基金會扶助的孩童畫作，感受純真的力量，為這些家庭注入更多支持。

煦願軒希望透過「在疫起，愛無懼」煦願包傳遞愛與力量讓孩子們對未來充滿盼望，展開公益計畫，即日起至3/31前於煦選軒官網購買全商品單筆消費滿2888元，即贈送「在疫起，愛無懼」煦願包，同步捐出滿額的8％給家扶基金會，做為幫助弱勢兒少穩定生活與學習基金。

煦願軒跟家扶基金會合作推出「在疫起，愛無懼」煦願包，透過家扶長期支助的小朋友的畫作，設計成全台獨一無二的肩背包。（圖／品牌提供）

全台NGO團體因為疫情募款資金大幅下滑，向來關懷偏鄉學童教育的「財團法人博幼社會福利基金會」（後簡稱博幼）面對疫情首當其衝的是偏鄉收入不穩定的家庭，對於一般生活需求更迫在眉睫。

2021年博幼因疫情延續相較於2020年增加了64%的物資需求缺口，阿里巴巴台灣辦公室了解後決定投入更多資源，除了增加認購預算，更搭配聖誕節交換禮物概念，首度邀請淘寶天貓平台線上消費者參加認購，再由平台贈送回禮給支持用戶，並邀請合作夥伴、知名網路主持人、內部員工等共同響應，此次共有4,431件物資送抵博幼總會，達全年98%的需求，並期許這些物資能幫助偏鄉的孩子更專注課業，透過教育脫離經濟貧窮並進一步達到心靈的富足。

阿里巴巴志工透過活動實際了解偏鄉孩童需求。（圖／品牌提供）

阿里巴巴相當重視教育議題，天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟分享：「很感謝淘客們在享受購物樂趣時也願意發揮愛心加入捐贈物資的行列，這次首度結合消費者力量一起為台灣偏鄉教育盡份心力，從消費者的留言中感受到許多溫暖的力量，我們也希望可以延續這份心意，持續支持孩子們都能開心的平安長大。」