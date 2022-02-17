北投「福德爺」1.5億標出。（北市地政局提供／楊亞璇台北報導）

台北市政府地政局近期幫「神明」賣土地！原地主包括「福德爺」、「有應公」、「玉皇上帝」等今早完成標售，福德爺位於北投區約172坪的木造物及周邊土地以1.5億高價順利標出，同在北投區也為福德爺所有的48坪建物，也以4210萬標出。

地政局今代為標售共28筆土地，其中包括登記名藝人包括北投區福德爺、有應公、大同區玉皇上帝、中正區福德爺、三界公等多筆「神明地」，其中「身價」最高的為屬第三種住宅區、地上有永興宮座落及多間建築改良物佔用的三界公，205坪土地的標售底價為3.7億餘元。

今有2筆神明地順利標出，分別以1億5889萬9000元和4210萬元決標，兩筆決標土地使用分區都是第三種住宅區。其中位於北投區地上有木造建築的福德爺所有172坪土地以1.5億高價標出，得標者為某公司行號。

另外同在北投區且同為福德爺所有48坪建物也以4200多萬標出；北市自2011年代為標售，至今年已剩不到10筆「神明地」。

北市地政局土地登記科長洪慧媛表示，「神明地」為日治時期由信徒將土地登記於神明名下，後依《民法》規定，須有財團法人地位或寺廟登記的神祇才得擁土地所有權，否則地方政府可強制要求辦理法人登記合法化，若無管理組織則代為標售。

此外，大同區大龍段的玉皇上帝所有不動產，因所有權人已進行寺廟登記等合法化申請作業，因此暫緩標售。

洪慧媛說明，第一次代為標售土地若流標，則地政局將於6個月內以底標價8折後再次公告標售，若二度流標則收歸國有。