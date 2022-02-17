隨全球通膨頻創數十年來新高，升息無異是今年金融市場最重要的主旋律，根據最新公布的聯準會（Fed）1月會議紀錄顯示，3月啟動升息幾乎底定，但升息幅度將取決於經濟數據，歷史經驗顯示，只要Fed不要太過積極升息，利差型債券在升息期間仍能創造不錯報酬表現，以前次升息循環的2015～2018年為例，美國高收益債指數即有超過二成的漲幅。

富蘭克林旗下西方資產團隊認為，美國經濟整體來看多數已完成復甦，預期經濟成長回復至長期趨勢水平，部分仍處於疫情復甦階段的休閒相關產業，可望有高於趨勢的潛在成長水準，預期供給面瓶頸，將在經濟陸續重啟後緩解，屆時通膨壓力可望開始明顯緩和，全球經濟今年雖將放緩但仍強健，對利差型債券的後市表現不看淡。

美國高收益債在經濟成長與低違約率的前景下，目前的利差水準具備投資吸引力，且信用品質持續提升，相較於許多年前，目前高收益債中BB級債佔比提升，CCC級債佔比下降，且對較高收益資產的強勁需求，對比溫和的供給，技術面也支撐高收益債後市表現。

富蘭克林旗下西方資產團隊表示，看好經濟重啟題材，例如受疫情影響較重的郵輪及航空等產業，及明日之星搭配較高評等的非循環性產業以平衡風險。

Fed啟動升息乃是正常化的過程，且即便升息，預期利率仍將維持於相對低檔。富蘭克林證券投顧指出，近期市場過於積極的升息預期，加上地緣政治情勢一度危急，使得高收益債利差自去年底低檔，至今已快速攀升約百點，待市場消化美國升息趨勢後，可留意美國非投資等級債與亞洲債投資機會。