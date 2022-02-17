跨境包裹詐騙猖獗，近期有民眾表示，自己海外網購，明明已支付高額關稅（實為詐騙集團），卻又收到稅單（真正的海關稅單），經海關查詢才發現是典型的跨境包裹詐騙，付出去的錢卻已收不回來。

為避免民眾蒙受金錢損失，財政部關務署高雄關表示，海關徵收稅款都會有稅單證明，繳費前一定要詳細確認。

民眾若未向經濟部國貿局申請輸入許可證，進口離岸價格（FOB）在2萬美元以下或等值貨物，若貨物須具備許可證才可輸入，則須備齊許可證及相關文件辦理正式報關，於通關流程完成後海關才會核發稅單。

此外，民眾下載並註冊「EZway 易利委」實名認證APP即能以手機掌握跨境快遞包裹通關情形，也可防止遭冒名申報，外國人也可以居留證號碼註冊上開APP使用，安全又便利。

高雄關呼籲，海關不會以電話、e-mail或Line等方式通知收貨人支付稅款，也不會請收貨人以轉入私人帳戶或比特幣等方式支付稅款，民眾要小心詐騙集團假冒海關的情形。