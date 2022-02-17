日本創作歌手松本千夏推出全新數位單曲〈那個人的狗〉，率直唱出人生點滴。

松本千夏《那個人的狗》封面。（風雲唱片提供）

松本再度請到〈像笨蛋一樣〉時合作過的Hiroshi Kawamura（カワムラヒロシ）負責編曲，在清新舒爽的吉他聲和時而點綴其中的海浪聲，這令人心曠神怡的樂音之中，歌詞唱的卻是「還以為我們是一家人」這般難掩哀傷的心情，將與「那個人」分手的心境投射在「那個人的狗」這個主題上，帶來聽了不禁感到淡淡悲傷的失戀歌。

MV更從「毛孩視角」從旁靜觀一段戀情從熱戀至出現傷痕的樣貌，結局最後一幕令人感慨。

松本千夏。（風雲唱片提供）