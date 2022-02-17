加拿大女模瑪莉（Mary Magdalene）熱衷在身上動刀，她也不吝於分享整形後的照片，吸引不少網友關注，近日她又接受雙眼及隆鼻手術，並公開術後的照片，雖然仍有些腫脹，但她非常滿意，表示很喜歡它。

瑪莉這次為了「貓眼」及「芭比鼻子」的手術，特地飛到俄羅斯，她也在IG分享術後照片，透露上唇到現在仍動不了，鼻子也是腫的，連說話都很奇怪，「這是一個看起來很假的芭比鼻子，正是我想要的」。

瑪莉日前又動了雙眼及隆鼻手術。(圖／取自IG)

雖然整形過程看似痛苦，但瑪莉表示仍會繼續下去，下週開始還要做眉毛移植、下巴、嘴唇等部位的手術。瑪莉21歲開始整形後，就深陷其中，本來只想豐胸，後來陸續接受眉額拉提、自體脂肪移植、隆胸、隆鼻及提臀手術，多次手術下來，花了她約新台幣280萬元。

而瑪莉即使已有38J的巨乳，還在胸部注入5公升的填充液，讓她看起來更大，不過她也曾因整形差點丟掉性命，2年前因接受「客製化陰道」，只為了擁有「世上最肥大的陰道」，但手術過程中一度失血過多輸了兩次血，差點死在手術台上。

雖然差點因為整形失去性命，但也無法阻止瑪莉，她也對自己的外表感到非常自豪，雖然會被人品頭論足，她還是非常喜歡自己現在的模樣。