花蓮港警總隊員警活化閒暇空間，成立體能訓練室，並利用剩餘經費及警友會經費，採購跑步機、橢圓交叉訓練機、登山訓練機、多功能重量訓練機及多功能舉重床組等訓練器材，今天正式啟用。（羅亦晽攝）

花蓮港警總隊員警活化閒暇空間，成立體能訓練室，並利用剩餘經費及警友會經費，採購跑步機、橢圓交叉訓練機、登山訓練機、多功能重量訓練機及多功能舉重床組等訓練器材，今天正式啟用。（羅亦晽攝）

花蓮港警總隊員警活化閒暇空間，成立體能訓練室，並利用剩餘經費及警友會經費，採購跑步機、橢圓交叉訓練機、登山訓練機、多功能重量訓練機及多功能舉重床組等訓練器材，今天正式啟用。（羅亦晽攝）

警察工作日以繼夜、風吹日曬，若沒有強健的體魄，很難完成任務的，因此，花蓮港務警察總隊將所內本用來放置廢棄資材的閒置空間，改造成體能訓練室，並在警友會及總隊剩餘經費挹注下，採購多種訓練器材，讓員警能在閒暇的時間訓練體能，持續守護治安。

花蓮港警總隊長張維鎮指出，總隊建物迄今已有87年歷史，不乏有許多閒置空間，由於所內有許多年輕的員警紛紛表示想要有個能訓練體能的地方，經評估後，將原本放置報廢電器等資材的閒置空間，改造成體能訓練室。

花蓮港警總隊員警陸續將資材移開，重新粉刷空間後，利用剩餘經費及警友會經費挹注下，採購跑步機、橢圓交叉訓練機、登山訓練機、多功能重量訓練機及多功能舉重床組等訓練器材，今天正式啟用。

平常有健身習慣的吳姓員警表示，警察需要有強健的體魄，才能保護人民，如今體能訓練室成立後，自己下班後就能前往訓練，不需要再花費近20分鐘的車程，到花蓮市區的健身房運動。

另名沈姓女警更直呼「可以把健身房每月900元的會費退掉了」，她說，自己下班或放假有空時，都會到健身房做運動，不過下班已經很累了，常常偷懶，不過警局有體能訓練室的話，下班就能直接運動，不用再去其他。

張維鎮說，體能訓練室雖沒有和健身房合作，不過均有請他們針對器材擺放、管理原則等進行專業評估，該空間開放時間為上午8時至晚間9時，未來也會視同仁需求，適時增添相關設備，盼能透過提供良好的健身環境，讓大家達到紓壓、強身的目標。