國家通訊傳播委員會NCC，2016年收回中廣音樂網、寶島網兩頻率，中廣提出行政訴訟，最高行政法院維持原審判決，認定電波頻率本為國家所有，NCC有收回頻率的權力，判決駁回中廣的訴訟，全案定讞。

NCC2016年6月30日，通過中廣公司配合「遏制匪播」政策使用的音樂網及寶島網頻率的換照許可，並附加負擔及保留廢止權附款，要求中廣在NCC通知繳回頻率時，應配合停止播送且無條件繳回，且不得請求補償。中廣提告。

台北高等行政法院更審駁回後，中廣提上訴，最高行政法院認為，電波頻率本為國家所有，該頻率既然是因「遏制匪播」政策而核配予中廣，則當政策終止後，原核配頻率的目的已不存在，NCC有收回頻率的權力，中廣負有繳回的義務。

合議庭認為，NCC處分附加附款並未侵害中廣的信賴利益，另中廣也無要求NCC須將所有閒置頻道核配完畢，才能收回頻率的請求權依據或法理上正當性，判決中廣敗訴確定。