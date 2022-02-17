基隆市前議員韓良圻涉詐領百萬助理費，獲保看見家人，開心地落下男兒淚。（陳彩玲攝）

基隆市前議員韓良圻涉詐領百萬助理費，基隆地檢署今依違反貪汙治罪條例罪嫌起訴，全案移審基隆地方法院，法官下午開庭訊問後，認定韓良圻無羈押必要，諭知100萬元交保，其兒子、現任議員韓世昱一家人接獲消息後，立即至法院辦理交保，韓良圻看見家人開心的落下男兒淚。

韓世昱傍晚5點多帶著100萬現金至基隆法院辦理交保，受訪時表示，父親身體狀況不太好，將盡快回慈濟醫院找主治醫生，至於官司部份希望法院盡速審理，希望真相大白，讓大家知道韓家20多年來從不會做不法事情。

韓良圻獲保後，從法院緩慢步出、眼神渙散，一見到家人忍不住落下男兒淚，有關案情部分並未多談，並表明這段期間雙手都是冰的，身體相當不適，只希望趕緊到醫院就醫。

韓良圻涉嫌於2009年8月至2019年1月，找來年約40歲簡姓、楊姓友人作為人頭，申報擔任公費助理，詐領889萬7109元助理費，檢方近日偵查終結，依違反貪汙治罪條例等罪嫌起訴。韓因涉犯貪汙重罪及串證之虞，加上偵訊時均否認犯行，遭羈押至今，全案移審基隆地院，法官無羈押必要，裁定100萬元交保。