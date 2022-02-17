台水公司為響應政府2025年達成「非核家園」政策，提升再生能源發電量占比，其中水力發電也是再生能源一部分，提供正確能源政策，帶動再生能源穩定發展。

台水公司積極盤點南化、利嘉、鯉魚潭、沙鹿等四個具有發展潛力的案場，並廣邀民間企業參與，利用水頭落差產生位能發電，其中南化小水力案最具有指標性。南化小水力案早於105年9月規劃完成，係利用南化水庫到南化淨水場剩餘水頭進行發電。但當時「再生能源發展條例」並未納入管流式小水力，以致於推動時一度停擺，所幸立法院於108年通過修正「再生能源發展條例」，將「管流式小水力」納入開發範圍，讓小型化、社區型發電規模有開發法源依據，得以繼續推動。

台水公司在積極發展零廢棄物、零碳排放小水力發電下，仍需確保水質安全，所以採無油、無污染且通過環保認證水輪機組發電。另外，為確保大台南地區用水無虞及南科兆元產值，降低供水風險，將在113年底完成原水備援管段或「曾文南化聯通管工程計畫」通水後，才進行運轉發電。

水公司表示，南化小水力案完成招租簽約，希望提供友善環境，廣邀民間企業參與投資，共創雙贏局面。預計114年運轉發電，如果以40年計算，總發電量約為3.3億度，依能源局每度電排放0.509公斤碳排放係數換算，共可減少約16萬8634公噸碳排放量，相當建置534座大安森林公園造林效益，為創造地球永續發展，克盡一份心力。