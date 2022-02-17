美國疫情自1月高峰明顯趨緩，輝瑞、莫德納等疫苗股周一（14日）重挫，而莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）卻在上周出售持股，套現290萬美元（折合新台幣約8000萬）後刪除推特帳號，引發質疑聲浪。班塞爾16日接受採訪，指疫情很可能正邁入最後階段，隨著病毒不斷突變，有80%的可能性病毒減弱，但也有20%會出現比Omicron更毒的病毒。

班塞爾周三（16日）接受CNBC採訪，被問及是否認為疫情正進入最後階段，他回應「這假設是合理的」。

班塞爾表示，隨著Omicron或是SarsCov-2病毒不斷突變，有80%的機率會看到毒性越來越弱，不過他也補充，「剩下20%的情況，可能會出現比Omicron更毒的變種」。

美國去年跨年後爆發Omicron疫情海嘯，多達數日新增百萬確診，如今確診人數明顯降溫，周一（14日）疫苗股普遍跌，莫德納、諾瓦瓦克斯重挫逾10%，輝瑞和嬌生跌逾1%。研究顯示，Omicron病毒傳染力更甚Delta病毒，但確診者大多是無症狀或輕症。

班塞爾指出，「我覺得我們很幸運，因為Omicron的傳染力沒有很強」，但全世界仍可見數以萬計的人們死於這種病毒。據世界衛生組織統計，過去7天全球新增約1547萬確診病例，以及73162病歿。

此前報導稱，含班塞爾在內等4名高層於上周一共售出公司23281持股，總額達360萬美元，其中班塞爾出脫1.9萬股，套現約290萬美元，隨後又將其推特帳號刪除，儘管該帳號已荒廢超過2年，此舉仍引發市場質疑聲浪。不過證券文件顯示，班塞爾每周都會出脫與上述數量相同的持股。